Fahrzeugsegnung bei FFW Täferrot

Als letzte Gemeinde im Ostalbkreis bekam die Freiwillige Feuerwehr in Täferrot endlich ihr wasserführendes Fahrzeug. Am Sonntag wurde es im Rahmen des Herbstfestes mit einem ökumenischem Gottesdienst feierlich und mit vielen Gästen eingeweiht.

Es ist ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) auf einem MAN TGLFahrgestell mit einem Ziegler-​Aufbau, hatPS und ein Gesamtgewicht vonTonnen. Und es verfügt über einen Löschwassertank vonLitern. Der Täferroter Feuerwehrkommandant, Michael Kochendörfer, ist in seiner Ansprache im Rahmen der Einweihung des Fahrzeugs sichtlich stolz auf die Details. Welche Gäste sich beim Fest einfanden, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

