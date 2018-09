Ostalb | Sonntag, 23. September 2018 Sonntag, 23. September 2018

Gut besucht war die Durlanger Dorfwiesn

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rui

Sie ist und bleibt ein Anziehungspunkt: Gute Stimmung herrschte am Sonntag auf der „ 4 . Durlanger Dorf-​Wiesn“. Trotz durchwachsenem Volksfestwetter amüsierten sich die Besucher prächtig.

Lichtblicke mit Sonnenstrahlen verwandelten den Platz bei der Dorfwiese mitten in Durlangen in einen Biergarten mit feucht-​fröhlicher Atmosphäre. Das Stimmungsbarometer stieg im Laufe des Nachmittags stetig an. Zum Auftakt am Morgen läuteten die Glocken, und im vollbesetzten Festzelt in der Wassergasse zelebrierte Pastoralreferent Gerhard Jammer zusammen mit der evangelischen Theologin Marion Stegmaier einen ökumenischen Gottesdienst. Was den Gästen am Sonntag geboten wurde, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!