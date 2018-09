Sport | Sonntag, 23. September 2018 Sonntag, 23. September 2018

Kreisliga A: TSV Böbingen schafft ersten Saisonsieg

Am sechsten Spieltag hat der TSV Böbingen den lang ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren mit dem 2 : 1 über die SG Hohenstadt/​Untergröningen. Der TSV Heubach dagegen hat durch das 0 : 2 beim TSV Mutlangen die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Im Lokalderby erkämpfte sich der TSGV II einen verdienten-Erfolg. Zwar waren die Gäste im ersten Durchgang am Drücker, doch nach dem Pausentee konnte Waldstetten II durch Patrick Stöppler in der. Minute dasmarkieren und beherrschte fortan das Geschehen. Die Straßdorfer konnten gegen die gut gestaffelte Defensive der Gastgeber wenig ausrichten.Tor:Stöppler (.)Die erste Halbzeit gehörte klar den Hausherren. Der TV Herlikofen dominierte das Geschehen und verbuchte eine-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Durlangen das Risiko und stürmte. Trotz einer guten Offensivleistung gelang den Durlangern jedoch nicht mehr als ein Pfostenschuss in der. Minute, so dass die drei Punkte am Ende in Herlikofen blieben.Tore:D. Fauser (.),Fütterer (.)Mit dem Wind im Rücken hatten die Gastgeber die erste Halbzeit im Griff. Da die Gäste aber gut standen, dauerte es bis kurz vor der Pause, bis man durch einen Doppelschlag mitin Front ziehen konnte. In der zweiten Hälfte hatte die SG den Wind auf ihrer Seite, konnte sich aber keine zwingenden Chancen erspielen. Erst zehn Minuten vor dem Ende fiel durch einen schönen Fernschuss der Anschlusstreffer.Tore:P. Hager (.),Knödler (. +),Feil (.)

