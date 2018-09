Ostalb | Sonntag, 23. September 2018 Sonntag, 23. September 2018

Viel Sehenswertes beim historischen Markt in Lautern

Der siebte Historische Markt in Heubach-​Lautern hat schon Tradition seit der 650 Jahr-​Feier. Vieles hat sich bewährt und gibt es schon von Anfang an, wie den Hochzeitszug mit dem Hochzeitslader Bernhard Deininger und der Musikkapelle vorneweg.

Tradition haben auch „d’ Wäschweiber am Bach“, mit ihrem Tratsch. Neben der Pflege ihrer Wäsche, verwöhnen sie die Füße der Männer mit ihren Wurzelbürsten und Kneippanwendungen zur Erheiterung der Umstehenden. So gibt es viele Szenen im Marktgeschehen Trotzdem ist jeder Markt wieder ganz neu. Was es an Bewährtem und Neuem zu sehen gab, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

