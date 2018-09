Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 23. September 2018 Sonntag, 23. September 2018

Weleda-​Herbstfest wegen Sturmwarnung am Nachmittag abgebrochen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Es hätte ein wunderbarer Sonntagnachmittag beim Weleda-​Herbstfest werden können, als sich die Regenwolken verzogen hatten und immer mehr die Sonne durchkam. Wegen Sturmwarnung wurde das Fest allerdings kurz nach 15 Uhr aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

Das Weleda-​Herbstfest im Erlebniszentrum und in den weitläufigen Heilpflanzengärten am Himmelsgarten bei Wetzgau hatte am Wochenende wieder starke Ausstrahlung. Tausende Bürger und Besucher teils von weither pilgerten zu dieser Veranstaltung mit viel Information vor allem rund um das Thema Natur. Die Rems-​Zeitung berichtet darüber am 24. September ausführlich!



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!