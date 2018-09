Blaulicht | Montag, 24. September 2018 Montag, 24. September 2018

Feuerwehr findet leblose Person

Die Feuerwehr wurde am Montagmorgen nach Lorch-​Waldhausen in den Klingenweg gerufen. Dort wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt, jedoch ohne offenes Feuer. Dabei musste die Feuerwehr aber eine weitere Feststellung machen: Es wurde eine leblose Person aufgefunden.

Polizei und Feuerwehr sind derzeit noch vor Ort. Nähere Umstände, die zum Tod eines Mannes führten, sind noch nicht bekannt. Wir werden weiter berichten.

Polizeibericht von 16 . 20 Uhr:

EinJahre alter Bewohner konnte am Montagmorgen nur noch tot aus seinem Wohnhaus im Klingenweg geborgen werden. Ein Passant wurde gegenUhr auf eine Rauchentwicklung aufmerksam, die aus dem Doppelhausanbau drang und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr aus Lorch rückte mit knappEinsatzkräften sowie fünf Fahrzeugen an. Ein offenes Feuer war nicht festzustellen, es handelte sich vielmehr um einen Schwelbrand am Inventar, der vermutlich bereits einige Stunden andauerte. Für den einzigen Bewohner des Hauses kam jegliche Hilfe zu spät. Das nebenliegende Fachwerkhaus sowie die Bewohnerin desselben blieben unversehrt. Der Rettungsdienst war mit drei Krankenwagenbesatzungen sowie einer Notarztbesatzung im Einsatz. Der Schaden am Inventar wird aufEuro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 46 Sekunden.

