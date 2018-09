Schwäbisch Gmünd | Montag, 24. September 2018 Montag, 24. September 2018

Seit 50 Jahren Frauen im evangelischen Pfarramt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

50 Jahre ist es her, seit die evangelische Landeskirche für die Frauenordination gestimmt hat. Seit diesem Tag, dem 15 . November 1968 , veränderte sich das Gesicht der Kirche entscheidend. Ehe sich die Gläubigen jedoch daran gewöhnt hatten, dass von nun an auch Frauen auf der Kanzel standen und eine Predigt hielten, vergingen nochmals einige Jahre. Etwas, was zu Beginn auch die heutige Dekanin Ursula Richter zu spüren bekam.

50

Als sie anfing, zu predigen, waren neun Jahre vergangen, seitdem die Frauenordination eingeführt worden war. Wie sie die Entwicklung sieht und warum es die junge Pfarrerin Britta Stegmaier als Geschenk empfindet, auf der Kanzel zu stehen und nicht dafür auf die Straße gehen zu müssen, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Gefeiert wird das-​jährige Jubiläum am Sonntag mit zwei Gottesdiensten.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!