Ostalb | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

Eheglück, das seit 65 Jahren währt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Sie war 17 , er 21 Jahre alt, als sich ihre Blicke zum ersten Mal trafen – 66 Jahre ist das nun her. Sehr vertraut wirken Brigitta und Werner Odehnal auch heute noch. Geheiratet haben sie am 26 . September vor 65 Jahren.

1952

„Er war ein eingebildeter Kerle“, beschreibt sie die ersten Eindrücke von ihrem Liebsten – nicht, ohne ihm in diesem Moment einen liebevollen Blick zuzuwerfen. Auch mit dem Wörtchen „selbstbewusst“ könnte man den Moment beschreiben, an dem Werner Odehnal beschloss, die hübsche Blondine zum Tanz aufzufordern – damals bei jenem Tanzball im Jahr, der ihr Leben veränderte. „Ich hol mir mal des Mädle“ – das waren seine Worte, als er die junge Brigitta unter den vielen Besuchern entdeckte. Er selbst war als Musiker mit seiner Big Band vor Ort, spielte Saxophon und Klarinette. In der Rems-​Zeitung am Mittwoch erzählen die Odehnals von ihrem Kennenlernen und von ihrem Leben.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!