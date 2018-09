Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

Gute Autos mit Elektromotor zu bauen, löst nicht das Mobiltätsproblem

Dass der Bau von gut aussehenden Autos mit Elektromotor nicht reichen wird, um die Mobilität zukunftsfähig zu machen, kam in der Podiumsdiskussion beim Forum Elektromobilität im Stadtgarten am Dienstagabend zum Ausdruck. Am Gespräch nahm auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann teil.

Die Zeiten, als Autos mit Elektroantrieb nur etwas für belächelte „Exoten“ waren, sind vorbei. Für immer mehr Menschen wird Elektromobilität zu einer ganz normalen Sache – was man auch anhand der Ausstellung von entsprechenden Fahrzeugen im Stadtgarten sah. Dass unter der Haube kein konventioneller Motor steckt, sieht man den Autos nicht mehr an; und vom Kleinstwagen bis zum üppigen SUV bietet der Markt mittlerweile nahezu alle Varianten. Was sich darüber hinaus verändern muss und wo es Probleme gibt, steht im Bericht über die Podiumsdiskussion (Rems-​Zeitung,. September).

