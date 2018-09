Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

Kürbisernte im Raum Gmünd: Viel Arbeit und Sachverstand

Auf Hochtouren läuft derzeit im Raum Schwäbisch Gmünd die Kürbisernte. Das Gewächs erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In den letzten Jahren haben sich die vielen Kürbissorten vom Lebensmittel immer stärker auch zu einem Deko– und Kultobjekt entwickelt.

Die Kürbisernte ist ein echter Knochenjob, wie das Beispiel von Erich Waibel vom Sachsenhof zeigt. Sein Kürbis-​Anbau misst entlang der alten Beine Fläche von etwaAr. Im Licht der jetzt tiefstehenden Sonne bilden diese traditionellen Herbstfrüchte eine Augenweide, die vor allem von leuchtenden Rot– und Gelbtönen beherrscht werden. Sieben Sorten baut er dort an. In seinem „Landwirts-​Unruhestand“ habe sich dieser Kürbis-​Anbau auch zu einem Hobby entwickelt, begleitet von starker Kundennachfrage. Was für den außenstehenden Betrachter angesichts der Farbenpracht so wunderschön und als malerisches Naturschauspiel anzusehen ist, erfordert viel Sachverstand, Arbeit und Sorge des Menschen. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

