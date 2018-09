Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

Mobilität: Erdgas-​Autos in der Nische

Erdgas und Autogas auf dem absteigenden Ast? Alles auf dem Elektro-​Trip? Der Anteil der Fahrzeuge mit Gas-​Motoren sinkt, der von Stromern steigt. Aber man muss schon genauer hinsehen. Wie immer: so einfach liegen die Dinge nicht.

Es wird sich alles ändern in der Auto-​Mobilität. Wer jetzt in der Gegenwart schon auf einen weniger umweltschädlichen Antrieb umsteigen möchte – auch um drohende Fahrverbote zu vermeiden, Stichwort Stuttgarter Neckartor –, für den aber ein E-​Auto noch nicht in Betracht kommt, könnte in der CNG-​Nische fündig werden. Mit Erdgas (CNG)- angetriebenen Autos befasst sich die RZ-​Serie über Mobilität am. September.

