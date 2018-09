Sport | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

Petra Engel ist deutsche Meisterin

Der Tennisverein Schwäbisch Gmünd hat seit langem einmal wieder eine deutsche Meisterin in seinen Reihen. Nach den vielen nationalen und internationalen Erfolgen von Sybille Kurz hat es Petra Engel geschafft, die deutsche Team-​Meisterschaft zu gewinnen.

Eine Woche nach den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Damen, bei denen sie als südwestdeutsche Meisterin mit ihrer Mannschaft aus Stuttgart-​Doggenburg nur den vierten Platz erreicht hatte, wurden die großen Spiele der Senioren aller Altersklassen in den A– bis C-​Gruppen ausgespielt.Als beste württembergische Auswahl entpuppte sich das Team, das sich in der A-​Gruppe auf der Anlage des Potsdamer TC RW den deutschen Meistertitel holte. Die Mannschaft mit Petra Engel (TV Schwäbisch Gmünd), Petra Dobusch (TC Doggenburg), Anke Wurst (TV Reutlingen), Katalin Böröcz (TA TSG Söflingen), Jörg Bader (TC Esslingen), Axel Held (TC Ravensburg), Uwe Kuballa (TC Afriso Güglingen) und Volker Stamer (TC Herrenberg) setzte sich im Endspiel der Großen Schomburgk-​Spiele gegen die Auswahl Bayerns knapp mitdurch.Mehr dazu lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

