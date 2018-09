Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

„Salz und Suppe“ — jetzt wird (nicht nur) gekocht

„Die Projektgruppe hat Ihnen die Suppe eingebrockt, die sie jetzt auslöffeln müssen.“ Und das im Positivsten Sinn. Matthias Quick, Bereichsleiter Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderung bei der Stiftung Haus Lindenhof meinte damit die 18 Einwohner der Gmünder Altstadt, die in nächster Zeit für das Projekt „Salz & Suppe“ viermal gemeinsam kochen und essen werden, um die Nachbarschaft und das Kennenlernen im Quartier zu unterstützen.

Quartiersmanagerin Caroline Stahl erläuterte das Projekt im Rahmen der Auftaktveranstaltung. Dieter Lehmen begrüßte es, dass das Projekt „Salz und Suppe“ stattfindet und auch gut finanziert sei. Was es mit dem gmeinsamen Kochen und Essen auf sich hat, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

