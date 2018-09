Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. September 2018 Dienstag, 25. September 2018

Was wird aus dem Parler-​Markt?

„An den Haaren herbeigezogen“, sagt Julian Sachs über die Mutmaßungen, dass der Parler-​Markt verkauft werden soll. Sachs ist bei der BWVA, der Eigentümerin des Wohn– und Einkaufszentrums, zuständig für Immobilien.

Die Nachricht hat bei den Mietern verständlicherweise Unruhe ausgelöst. Dies schlug sich bei der Baden-​Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte (BWVA) in Tübingen, seit Mitte derer Jahre Eigentümerin des Parler-​Markts, in besorgten Anrufen nieder. Er habe dies „mit Entsetzen“ vernommen, sagte Julian Sachs gegenüber der RZ, „der Wahrheitsgehalt ist mehr als gering.“ Es gebe keine konkreten Verkaufsabsichten. Mehr darüber in der RZ vom. September.

