Die besten Talente zu Gast in Degenfeld

Galerie (1 Bild)

Foto: Hientzsch

Der DSV-​Milka-​Schülercup im Skispringen und der Nordischen Kombination macht am kommenden Wochenende in Degenfeld Station. Insgesamt rund 100 Teilnehmer der Landesverbände treten gegeneinander an. Parallel dazu richtet der TV Weiler in Schwäbisch Gmünd am Samstag ab 13 . 30 Uhr den SSV-​Skilanglaufcup aus.

Es handelt sich bei den Athleten um die besten Skispringer und Nordischen Kombinierer der Altersklassen S/​Jweiblich und S/​S/​Jmännlich aus ganz Deutschland. Sämtliche namhafte Skivereine werden ihre Sportlerinnen und Sportler ins Schwabenland entsenden, schließlich werden aus der Schülercupserie die deutschen Schülermeister ermittelt. Vom heimischen Stützpunkt wird Manuel Menz aus Straßdorf ins Geschehen eingreifen.Sämtliche Skisprungwettbewerbe im Rahmen des Schülercups finden auf der neuen K-​-​Meter-​Mattenskischanze in Degenfeld statt, die damit eine weitere Premiere erlebt. Der Zeitplan sieht an diesem Donnerstag abUhr das freie Training und am Freitag zur gleichen Uhrzeit das offizielle Training auf der-​Meter-​Mattenschanze vor. Dann wird auch der sogenannte Pocket-​Jump durchgeführt, der bei Wetterkapriolen an den Folgetagen zur Wertung herangezogen werden könnte.Richtig ernst wird es am Samstag abUhr mit dem ersten Skisprung-​Wettbewerb. Nachmittags abUhr findet dann für die Nordischen Kombinierer der Skirollerlauf auf einem attraktiven Rundkurs im Bereich der Uferstraße in Schwäbisch Gmünd statt. Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

