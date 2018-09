Blaulicht | Mittwoch, 26. September 2018 Mittwoch, 26. September 2018

Feuerwehrmann als Brandstifter

Nach einer Brandserie im Bereich Kirchberg/​Murr wurde am Dienstagabend ein 20 -​jähriger Mann aus der Region festgenommen. Dem Beschuldigten, bei dem es sich um ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr handelt, wird vorgeworfen am Samstag, 22 . September 2018 , an einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gut in der Backnanger Straße Feuer gelegt zu haben.

Das Gebäude, in dem sich eine Secondhandfirma befand, brannte vollständig nieder. Auch ein Nachbargebäude wurde bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 200 . 000 Euro. In dem Gebäude waren mehrere Kfz und Wohnwagen abgestellt. Der Schaden an den Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden.

Der 20 -​Jährige steht im Verdacht, im Zeitraum zwischen April 2017 und September 2018 , auch weitere Feuer gelegt zu haben, bei denen jeweils Sachschaden entstand. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der junge Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 39 Sekunden.

