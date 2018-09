Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 26. September 2018 Mittwoch, 26. September 2018

Kaiser Barbarossa hält Einzug

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Mit Spannung blickt die älteste Stauferstadt dem 850 . Jahrestag des feierlichen Einzugs von Kaiser Barbarossa an diesem Samstag entgegen. Der Verein Staufersaga hat mit mehr als 200 Akteuren nach ausführlichem Quellenstudium ein dynamisches, doch weitgehend originalgetreues Historienspiel mit Überraschungen vorbereitet.

29

1168

10

30

11

Der begnadete Moderator und Schauspieler Pat Mueller hat die Gmünder und ihre Gäste bereits bei den Aufführungen der Staufersaga und bei den Schwörspielen mitgenommen auf die Zeitreise durch das Mittelalter mit all seinen Sonnen– und auch Schattenseiten. Auch beim bevorstehenden Barbarossa-​Jahrestag wird er mit seinen Erzählungen wieder durch das Programm führen. Zusammen mit seinen Weggefährten von der Staufersaga ist Pat Mueller aber diesmal auch einer der künstlerischen Leiter des Historienspiel. Sergej Ermolaev hat dazu in Archiven und Büchern intensives Quellenstudium betrieben, um zu erfahren und umzusetzen, was sich an jenem. September des Jahresin Gmünd abgespielt hat.Das mittelalterlichen Treiben am Samstag in Gmünd setzt bereits abUhr ein. UmUhr gibt es den feierlichen Ein– und Umzug mit Barbarossa und Gefolge über den Marktplatz zum Johannisplatz, wo dann das Historienspiel mit dynamischen Szenerien um sich greifen wird. Der Eintritt ist kostenlos.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 47 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!