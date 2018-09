Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 26. September 2018 Mittwoch, 26. September 2018

Maske der Musical-​Factory: FiBB-​Projekt wirkt mit

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Wenige Wochen dauert es noch, ehe im Stadtgarten „Hairspray“, dargestellt von der Musical Factory, über die Bühne gehen wird. Fleißig geübt wird nicht nur unter den Darstellern, sondern auch bei jenen, die hinter der Bühne wirken werden. Die Mitarbeiter der Maske gehören dazu. Geübt wird in den Räumlichkeiten der Lernwerkstatt.

Als Anna Hein, Projektleiterin der Musical Factory (früher „Musical-​Kids!“), die Aufgabe hatte, Ersatz für die Leitung der Maske zu finden, da kam ihr sehr schnell der Name Monika Mürdter in den Sinn.Diese hat nicht nur eine Friseurlehre, sondern ist gleichzeitig auch Projektleiterin des Projektes FiBB – Frauen in Bildung und Beruf. Vom gemeinsamen Projekt und den Vorbereitungen berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

