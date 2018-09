Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 26. September 2018 Mittwoch, 26. September 2018

SIA-​Abschlussfeier im Scheffold-​Gymnasium

„Legen Sie Ihr SIA-​Zertifikat vor, wenn Sie sich bewerben. Es öffnet Ihnen Türen.“ Andreas Nebert, Ausbildungsleiter bei Bosch Automotive Steering sieht in der Schüler-​Ingenieur-​Akademie einen wichtigen Baustein der Schulbildung.

SIA ist ein landesweites Projekt, das an zahlreichen Schulen angeboten wird. Es geht um die Zusammenarbeit örtlicher Unternehmen mit Schulen. Im Scheffold-​Gymnasium fand am Mittwoch die Abschlussfeier statt der „SIA Schwäbisch Gmünd /​Heubach“ statt. DieSchülerinnen und Schüler der Klassen, die teilgenommen hatten, präsentierten den Gästen ihre Arbeiten und erhielten ein Zertifikat. Warum Schulen und Betriebe das Projekt so schätzen, und welche Schulen und Betriebe kooperierte haben, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

