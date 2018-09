Sport | Donnerstag, 27. September 2018 Donnerstag, 27. September 2018

Normannia Gmünd möchte in Backnang nachlegen

Das 2 : 1 gegen den SV Linx hat laut Normannia-​Trainer Holger Traub gut getan, in der Trainingswoche nach dem ersten Oberliga-​Saisonsieg sei die Stimmung gleich eine ganz andere gewesen. Traub und seine Spieler sind sich einig, dass es doch am besten wäre, gleich den nächsten Dreier nachzulegen auswärts bei der TSG Backnang. Am Samstag um 15 . 30 Uhr kommt es bereits zum dritten Duell in dieser Saison.

Nach dem 2 : 1 gegen Linx waren sich am Samstag die Normannia-​Spieler einig. Der erste Sieg sei wichtig, viel wichtiger sei es aber, gleich den nächsten Erfolg nachzulegen. „Da schließe ich mich an. Ich fahre aus keinem anderen Grund nach Backnang“, sieht es Holger Traub genauso. Zumal man mit der TSG noch eine Rechnung offen hat, gab es doch beim eigenen Blitzturnier und in der zweiten Runde des WFV-​Pokals schon zwei Aufeinandertreffen in dieser Saison. Mit 0 : 1 und 0 : 4 verlor der Aufsteiger beide Male.



Lange mussten die Normannen zittern, ehe nachMinuten der erste Dreier in dieser Oberliga-​Saison perfekt war. Marvin Gnaase hatte beimgegen den Mitaufsteiger SV Linx beide Treffer erzielt. „Marvin hat ein überragendes Spiel gemacht. Das war eine klasse Leistung“, erhielt der Doppeltorschütze ein Extralob von Kapitän Stephan Fichter. Auch Holger Traub lobte seine Mannschaft. Er weiß, dass die Normannen einiges mitnehmen können: „Wir haben gesehen, dass es geht. Dass wir gewinnen können. Das war das Wichtigste, mal wieder das Gefühl haben zu können, montags als Sieger in die Arbeit, zum Studium oder in die Schule zu gehen.“ Man habe es auch sofort unter der Woche im Training gespürt, was so ein Erfolgserlebnis bewirken kann. „Das ist eine ganz andere Atmosphäre. So kennen wir das ja auch aus der vergangenen Saison. Das tut gut.“Trotz des Sieges gab es aber doch noch etwas, was Traub am Samstag gewurmt hat. Seine Mannschaft leistete sich zu viele einfache Fehler im Umschaltspiel nach vorne, zu oft war zu schnell der Ball wieder weg. „Das waren Situationen, bei denen wir dashätten machen können, aber unnötig den Ball abgeben. Daran haben wir aber gearbeitet, dass wir da mehr Selbstvertrauen kriegen. Die Spieler können es ja, das ist eine Kopfsache, ein Fokus-​Thema.“

