Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. September 2018 Freitag, 28. September 2018

Argauer verabschiedet, Jüngel eingesetzt

Fotos: Nesper

Nach rund 18 Jahren an der Spitze des Gmünder Polizeireviers wurde Polizeidirektor Helmut Argauer am Freitagnachmittag in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Polizeioberrat Gerald Jüngel, bisheriger Revierleiter in Ellwangen, als sein Nachfolger eingesetzt.

Mit einem Gottesdienst im Hl. Kreuz Münster unter der liturgischen Gestaltung von Dekan und Münsterpfarrer Robert Kloker und mit musikalischen Umrahmung durch das Bläserensemble des Landespolizeiorchesters unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Stefan Halder und Kirchenmusikdirektor Stephan Beck an der Orgel begann der letzte Tag der überjährigen Dienstzeit des scheidenden Polizeidirektors.

Zum anschließenden Empfang im großen Saal des Predigers waren zahlreiche Gäste erschienen. Am Ende sagte Argauer, dass er auf einem Grabstein einmal gelesen habe: Höre nie auf anzufangen und fange nie an, aufzuhören. Er werde ab Montag bestimmt nie aufhören, neue Dinge anzufangen. Aber heute, fange er an, bei der Polizei aufzuhören. „Herr Präsident, ich melde mich ab“ waren die letzten Worte, die in tosendem Applaus untergingen.

