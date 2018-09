Ostalb | Freitag, 28. September 2018 Freitag, 28. September 2018

Neun Bauplätze für Weilerstoffel

Einstimmig fasste der Gemeinderat am Donnerstagabend den Entwurfs– und Auslegungsbeschluss für den zweiten Bauabschnitt des Bebauungsplans Grabenäcker in Weilerstoffel mit neun Bauplätzen, die zwischen 450 und 460 Quadratmeter groß sind.

Bei dem Baugebiet Grabenäcker handelt es sich um die Fortsetzung des bereits bestehenden Baugebiets Richtung Südwesten zum Hohlweg hin. Mit der Erweiterung des Baugebiets werde, so Bürgermeister Michael Rembold, dem Wunsch von Weilerstofflemer Familien Rechnung getragen, Wohneigentum in der Heimat zu erwerben. Wasdort gebaut werden darf, können Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung lesen.

