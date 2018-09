Sport | Freitag, 28. September 2018 Freitag, 28. September 2018

Silber für Nachwuchs der LG Staufen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: LG Staufen/​Zimmermann

Als Ausrichter hat die LG Staufen den Wettkampf im Berufschulzentrum auf dem Hardt um die württembergische Team-​Meisterschaft der U 14 und U 16 im Vorfeld perfekt vorbereitet gehabt. Die U-​ 14 -​Jungen der LG Staufen haben sich die Silbermedaille sichern können.

14

75

800

16

16

16

14

29

Sonnenschein und Rückenwind sorgten vor allem in den Sprintwettbewerben für tolle Leistungen. Trotzdem verpassten die Rot-​Weißen einen Sieg. Nur in der männlichen Jugend Usicherten sich die Jungen der LG die Silbermedaille.Wie immer waren hier Leon und Samuel Hofmann sehr stark in den Sprint– und Sprungdisziplinen vertreten. Auch Enes Özdemir zeigte überMeter eine gute Leistung. Luis Debler und Levin Wagenblast brachten dem Team zudem viele Punkte auf der-​Meter-​Distanz. Am Ende jubelte der LG-​Nachwuchs über den zweiten Rang und die damit verbundene Silbermedaille.In der männlichen Jugend Ukonnte die LG Staufen kein Team stellen, da im Vorfeld durch viele Absagen beim Vorkampf die Qualifikation nicht erreicht wurde. Anders bei der weiblichen Jugend U, die sich souverän für das Finale qualifizierte. Welche Platzierungen die Mädchen der LG Staufen in den Altersklassen Uund Uerreicht haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Dezember.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 48 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!