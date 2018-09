Ostalb | Freitag, 28. September 2018 Freitag, 28. September 2018

Union-​Areal Aalen: Sieger des Ideenwettbewerbs stehen fest

Die Stadt Aalen und der Ostalbkreis haben einen gemeinsamen Ideen– und Realisierungswettbewerb ausgelobt, um für die langfristige Innenstadtentwicklung einerseits wie auch den Neubau des Verwaltungsgebäudes für die Landkreisverwaltung andererseits eine optimale Planung zu erhalten.

ÜberWettbewerbsbeiträge hatte das Preisgericht unter Vorsitz von Architekt Wolfgang Riehle, langjähriger Vorsitzender und Ehrenpräsident der Architektenkammer Baden-​Württemberg, am vergangenen Dienstag zu entscheiden. Wer als Sieger hervorging, präsentierten Landrat Klaus Pavel und Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler im Großen Sitzungssaal des Aalener Landratsamts. Das neue Verwaltungsgebäude sollBeschäftigten Platz bieten und im Wesentlichen den gesamten Sozialbereich mit Sozial– und Jugendamt, Jobcenter, Integration und Versorgung sowie Gesundheits– und Veterinäramt aufnehmen. Welcher Vorschlag gewonnen hat, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

