Ostalb | Freitag, 28. September 2018 Freitag, 28. September 2018

Zimmerbach: Bau eines fahrbaren Glockenstuhls

Foto: gbr

Neue Kirchenglocken dürfen in einer Gemeinde erst erklingen, wenn sie geweiht sind. Dann aber sollen sie klingen – tun dies aber nicht, wenn sie auf dem Boden stehen. Deshalb haben Bürger in Zimmerbach aus Stahl einen fahrbaren Glockenstuhl gebaut.

Nun hat man sich in Zimmerbach so lange auf die neuen Glocken gefreut – und die Weihe zelebriert am kommenden Sonntag sogar Bischof Dr. Gebhard Fürst persönlich! Da wollte sich die katholische Gemeinde St. Cyriakus nicht die Blöße geben, dass die Glocken im entscheidenden Moment stumm bleiben. Wie die Mitglieder der Kirchengemeinde das Problem gelöst hat, berichtet die Rems-​Zeitung am. September.

