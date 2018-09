50er Fest in Waldstetten

Ostalb | Samstag, 29. September 2018 Samstag, 29. September 2018

50 er Fest in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Zu seinem 50 -​er Fest hatte der Altersgenossenverein 1968 /​ 69 Waldstetten am vergangenen Samstag alle seine Verwandten, Freunde und Bekannten eingeladen.

Der Festtag startete am Nachmittag mit einem Gottesdienst in der St. Laurentius Kirche, der von Diakon Michael Weiß zelebriert wurde. Musikalisch umrahmt wurde die Messe von Michael Fauser an der Orgel, sowie Simon Herkle und Reinhard Barth vom Spielmannszug mit ihren Trompeten.Was sonst noch so alles geboten war steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

