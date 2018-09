Blaulicht | Samstag, 29. September 2018 Samstag, 29. September 2018

Brand eines Wohnhauses in Gschwend

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Kessler

Gegen 14 . 30 Uhr stand am Samstag, den 29 . September, im Gschwender Brunnengäßle ein Wohnhaus im Vollbrand.

Zur Bekämpfung des Brandes waren vor Ort die FFW Gschwend und Schwäbisch Gmünd mit 27 Feuerwehrleuten sowie mit fünf Fahrzeugen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschätzbar. Personen kamen nicht zum Schaden.

ERGÄNZUNG (laut Polizeibericht):

Am Samstag gegen 14 : 25 Uhr führte ein 57 Jahre alter

Hauseigentümer in einem Schuppen in der Straße „Auf dem Kugelwasen“

in Gschwend Schweißarbeiten durch. Aus Unachtsamkeit geriet durch

Funkenflug ein daneben stehender Kinderwagen in Brand. Der Mann

versuchte noch, den Kinderwagen aus dem Schuppen zu schieben, was ihm

jedoch nicht gelang. Das Feuer griff vom Schuppen auf das angebaute

Wohnhaus über, welches in Vollbrand geriet. Bei dem Brand erlitt eine

Anwohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur Behandlung in

eine umliegende Klinik. Die Feuerwehren Gschwend und Schwäbisch

Gmünd, welche mit 47 Mann im Einsatz waren konnten ein Übergreifen

der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Die Bewohner des Hauses

wurden durch die Gemeinde untergebracht, da das Gebäude unbewohnbar

ist. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.

Während der Löscharbeiten war die Welzheimer Straße teilweise für

mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit

noch an.

Veröffentlicht von Eduard Kessler.

Lesedauer: 52 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!