Elektromobilität ist gar nicht so jung, wie manche denken

Die Mobilität der Zukunft wird von Elektromotoren angetrieben. Dabei ist dieses Antriebskonzept keineswegs so jung , wie manche denken. In den „Marginalien“ der Rems-​Zeitung geht es um dieses Thema.

Ein Blick in die Technik-​Geschichte zeigt, dass elektrisch angetriebene Fahrzeuge schon auf den Straßen unterwegs waren, als die Benzin-​Motoren noch in ihren Kinderschuhen steckten. Warum Elektromotoren dann trotzdem für fastJahre aus dem Straßenverkehr nahezu verschwunden sind, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

