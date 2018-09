Ostalb | Samstag, 29. September 2018 Samstag, 29. September 2018

Ladestation für Elektroautos an der Gemeindehalle in Durlangen

Foto: gbr

Eine klassische Tankstelle gab es früher einmal in Durlangen – aber dies ist schon sehr lange her. Fahrer von Autos mit Elektromotor können hingegen ab sofort in Durlangen Energie zapfen, denn bei der Gemeindehalle wurde nun eine Ladesäule der EnBW/​ODR in Betrieb genommen.

Mit der Aufstellung dieser „Tankstelle“ kommt man dem Ziel ein Stückchen näher, dass landesweit alle zehn Kilometer eine Möglichkeit besteht, ein elektrisch angetriebenes Auto mit neuer Energie zu versorgen. Die Gemeinde hat das Grundstück für die Ladestation zur Verfügung gestellt, und Bürgermeister Dieter Gerstlauer brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Einrichtung dazu beiträgt, die Elektromobilität voran zu bringen. Was die Gemeinde selbst zur Förderung der Elektromobilität beitragen möchte und wie das Laden an der neuen Station in Durlangen funktioniert, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

