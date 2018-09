Ostalb | Montag, 03. September 2018 Montag, 03. September 2018

Garagenfest der Concordia Durlangen

Über mangelnde Besucherzahlen konnte sich der Gesang– und Musikverein „Concordia“ Durlangen bei seinem Garagenfest am ersten Septemberwochenende wirklich nicht beklagen.

In diesem Jahr zum. Mal fand das Ereignis traditionell in den dekorierten Hallen des Omnibusunternehmens Schuster statt. Es schenkte den zahlreichen Besuchern zwei Tage lang stimmungsvolle Stunden. Den Anfang des abwechslungsreichen musikalischen Programms machte in diesem Jahr der Musikverein Mögglingen, der für zünftige Blasmusik sorgte und gleich eine Superstimmung in die Halle brachte. Dank der angenehmen Unterhaltung und dem schönen Ambiente genossen die Besucher der bis zum letzten Platz gefüllten Halle die Speisen und Getränke in vollen Zügen.

