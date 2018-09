Sport | Montag, 03. September 2018 Montag, 03. September 2018

Reitsport in Waldstetten: Lokalmatadorin Regina Auer siegt

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Zimmermann

Alle zwei Jahre veranstaltet der Reit– und Fahrverein Waldstetten sein zweitägiges Reitturnier auf der Anlage zwischen Waldstetten und Straßdorf. Am vergangenen Wochenende ist es zum 25 . Mal soweit gewesen – mit knapp 600 Nennungen.

9

Bei gutem frühherbstlichem Wetter begann am Samstagmorgen das. Reit– und Springturnier des Reit– und Fahrvereins Waldstetten pünktlich umUhr. Die höchst professionelle Begrüßung und Ansage durch Hubertus Schulze-​Rückamp stieß sofort bei allen Reitern und Zuschauern auf große Begeisterung. Er führte mit viel Professionalität, Sachverstand und Kenntnis zum Verständnis für die zahlreichen Zuschauer durch die verschiedenen Springprüfungen.Denen wurde sehr guter Sport im Springen und in der Dressur geboten. Da es am Vorabend leicht geregnet hatte, war der Turnierplatz am Morgen danach in einem relativ guten Zustand. Erfreulich war aus Waldstetter Sicht der erste Platz von Regina Auer in der Dressur Klasse L* vom einheimischen Verein. So ging dann nach vielen spannenden Wettbewerben der Samstag mit einem Springen der Klasse M* sportlich zu Ende.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 44 Sekunden.

