Sport | Montag, 03. September 2018 Montag, 03. September 2018

Schleich-​Camp des TV Herlikofen ist gestartet

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Die zwölfte Auflage des Schleich-​Camps des TV Herlikofen ist am Montag los gegangen. Für die 106 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dreht sich in der letzten Ferienwoche wieder alles um den Fußball. Zum Auftakt ist ein Vier-​gegen-​Vier-​Turnier auf dem Programm gestanden.

„Das ist Eure Veranstaltung“, begrüßte Frank Belstler die Campteilnehmer am Montagmorgen. „Nach der Sommerpause seid Ihr sicherlich wieder alle heiß aufs Fußballspielen“, war dem Abteilungsleiter des TV Herlikofen, der sich zusammen mit Hartmut Seibold und Martin Waizenegger federführend um die Organisation gekümmert hat, durchaus bewusst, dass die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bisJahren den Campfauftakt kaum mehr erwarten konnten. Doch einige wichtige organisatorische Informationen – auch für die anwesenden Eltern – musste Belstler am Mikrofon dann doch noch loswerden, bevor es in den zehn Gruppen mit einem individuellen und altersgerechten Aufwärmprogramm losging. Jede Gruppe ist auch heuer wieder nach einem europäischen Spitzenklub benannt. So gastieren unter anderem der FC Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, der FC Bayern München und Paris St. Germain diese Woche in Herlikofen – als zehn Teams von der Ubis zur U„Wir sind stolz und glücklich, dass wir wiederTeilnehmer dabei haben. Die Teilnehmerzahl pendelt sich seit Jahren konstant zwischenundein“, berichtete Belstler, ehe er auf das anstehende Programm einging. Was die Teilnehmer bis Freitag erwartet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 58 Sekunden.

