Ostalb | Montag, 03. September 2018

Sichelhenke in Lautern als Auftakt für den Historischen Markt

Die Sichelhenke ist für den Ortsvorsteher und 1 . Vorsitzenden vom Heimat– und Geschichtsverein, Bernhard Deininger, der Auftakt zum Historischen Markt – heuer am 22 . und 23 . September. Er hat in Lautern eine gute Tradition.

war der erste undder zweite und seither alle vier Jahre gibt es in Lautern den Historischen Markt. Annohatte die Sichelhenke noch eine ganz andere Bedeutung – mit dem letzten Garbenwagen, der eingefahren wurde, war klar, wie gut die Getreideernte ausgefallen war und wieviel Brot es den Winter über gab. Von dem traditionellen Brauch und all dem, was beim historischen Markt geplant ist, berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

