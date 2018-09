Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 30. September 2018 Sonntag, 30. September 2018

Hardt-​Hocketse bei schönstem Wetter

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zur diesjährigen Hardt-​Hocketse auf dem Spielplatz beim Falkenbergplatz hatte der Bürgerverein Starkes Hardt e.V. eingeladen und viele kamen.

8

Viele Jugendliche, so Schoell, hätten sich in einer Initiative, mit dem Namen „#SKGD“ zusammengetan, um für ihre Skate-​Boards, Roller, BMX-​Räder, aber auch für Rollstuhlfahrer für eine Skater-​Anlage bzw. einen Rollsportplatz zu werben. Ein Banner wurde dafür extra geschaffen und präsentiert. Ihr Wunsch sei eine stationäre Anlage wie in Göppingen oder Geislingen.Über weitere Attraktionen an diesem Nachmittag berichtet die Remszeitung in ihrer Montagausgabe,

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 21 Sekunden.

