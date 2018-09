Ostalb | Sonntag, 30. September 2018 Sonntag, 30. September 2018

Jugendfeuerwehr Heubach feierte Jubiläum

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einer „Flashover-​Party“ startete die Heubacher Jugendfeuerwehr anlässlich ihres 30 . Geburtstags am Samstag ihr Zwei-​Tage-​Fest im Feuerwehrhaus, zu der die Band „Acoustic groove“ verpflichtet werden konnte.

Bereits am Nachmittag fand auf dem Gelände in der Böbinger Straße die Abnahme des Leistungsabzeichens statt, an derJugendliche aus den Wehren aus Heubach, Bartholomä, Fachsenfeld, Wasseralfingen und Aalen teilnehmen und feuerwehrtechnische Aufgaben wie z.B. Verkehrsabsicherung, mobiler Monitor und Fahrzeugkunde erfüllen mussten. Am Ende hatten alle das Leistungsabzeichen „Jugendflamme II“ geschafft. Was den Zuschauern noch so geboten wurde, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

