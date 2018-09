Ostalb | Dienstag, 04. September 2018 Dienstag, 04. September 2018

Ferienaktion der RZ: Zu Gast in der Gemeinde Böbingen

Fotos: gn

Im Rahmen ihrer Ferienaktion zur Einstimmung auf die Remstal-​Gartenschau 2019 machte die Rems-​Zeitung am Dienstag Station in der Gemeinde Böbingen, wo im künftigen Park am Alten Bahndamm ein Rundgang mit Bürgermeister Jürgen Stempfle stattfand.

Zunächst begrüßte der RZ-​Redakteur Manfred Laduch Bürgermeister Stempfle sowie die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und verteilte Jutetaschen der Remstalgartenschau, gefüllt mit Infos zum nächstjährigen Event. Böbingen sei, so Laduch, mit das Spannendste was im Rahmen der Gartenschau passiere, mit interessanten und sehenswerten Projekten. Der Schultes lobte die Rems-​Zeitung zu der guten Idee, die einzelnen Gemeinden und ihre Projekte vorzustellen. Die Bauarbeiten, die man rechtzeitig in die Wege geleitet habe, seien weit vorangeschritten. Über die Führung und die aktuellen Arbeiten berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 30 Sekunden.

