Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 04. September 2018

Großsporthalle Gmünd: Umfangreiche Sanierung

Ein Teil der Gmünder Großsporthalle wurde bereits saniert, viele weitere Arbeiten werden noch folgen. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Peter Krebs (Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft), Bauleiter Bernd Arnold und Frank Wendel (Amt für Bildung und Sport) machten sich am Dienstag vor Ort ein Bild von den erfolgten Maßnahmen und all dem, was in weiteren Bauabschnitten noch bevorsteht.

Allein ein Blick in die noch unsanierte Dusch– und Umkleidekabine im hinteren Bereich zeigt, wie dringlich die Maßnahmen sind. Vieles, in der Großsporthalle, in der täglich trainiert wird, muss erneuert bzw. berücksichtigt werden — angefangen bei der alten Anzeigenuhr über die alten Sitzschalen bis hin zum Brandschutz. Welche Summe der Gemeinderat in den Haushalt eingestellt hat, wie viel davon noch übrig ist und wann mit der Fertigstellung der Maßnahme gerechnet wird, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Außerdem gibt es einen Überblick über alle bereits erfolgten Arbeiten und all das, was noch bevorsteht.

