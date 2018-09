Ostalb | Dienstag, 04. September 2018 Dienstag, 04. September 2018

Kelly-​Konzert in Aalen — Straßensperrung

Am Mittwoch, 5 . September, findet das Konzert mit „Angelo Kelly“ auf dem Sparkassenplatz in Aalen statt. Die Bahnhofstraße bzw. der Sparkassenplatz muss deshalb am Mittwoch zwischen der Schubartstraße und der Johann-​Gottfried-​Pahl-​Straße beim Polizeirevier in der Zeit von 12 bis 24 Uhr voll gesperrt werden.

Die Bushaltestellen am Sparkassenplatz werden von allen Linienbussen in dieser Zeit nicht angefahren, Ersatzhaltestellen befinden sich am ZOB.

