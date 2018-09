Kultur | Dienstag, 04. September 2018 Dienstag, 04. September 2018

Swing wie ein Sonnenaufgang

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Vor den Erkerfenstern der Villa Seiz wallte der Nebel grau in grau über der Stadt. Drinnen aber ließ die Linda Kyei Swing Combo die Sonne aufgehen.

Mit altmodischem, elegantem Swing-​Sound startete die Gmünder Jazz-​Mission in ihr neues Programm. Zum dritten Mal fand die Matinee in der Villa Seiz am Nepperberg statt. Ein Hörgenuss war es allemal. Das Quintett brachte einen wunderbar locker swingenden Klang hervor, der einfach nur Spaß machte und der den Besucherinnen und Besuchern innerhalb kürzester Zeit ein breites Strahlen auf die Gesichter malte. Frontfrau Linda Kyeiüberzeugte nicht nur mit ihrer warmen Stimme, sondern wusste auch an der Violine zu punkten.

