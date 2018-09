Blaulicht | Dienstag, 04. September 2018 Dienstag, 04. September 2018

Täter hat sich in Litauen gestellt

Galerie (1 Bild)

Am 3 . September 2018 wurde nachmittags in einer Wohnung in der Weststadt in Schwäbisch Gmünd eine leblose Frau gefunden (die RZ berichtete). Die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Polizei gehen nach den ersten Ermittlungen davon aus, dass die 67 -​jährige Frau gewaltsam zu Tode kam und ein Tötungsdelikt vorliegt.

69

Nachdem die Polizei am Montagnachmittag verständigt worden war, hat die Kriminalpolizei umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei waren auch mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Außerdem wurden Fahndungsmaßnahmen nach demJahre alten Ehemann des Opfers eingeleitet. Dieser steht in dringendem Tatverdacht, für den gewaltsamen Tod seiner Ehefrau verantwortlich zu sein. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Litauen. Die Ermittler konnten noch am Montagabend zu ihm Kontakt aufnehmen. Der Beschuldigte hat sich anschließend der Polizei in Litauen gestellt. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat den Erlass eines Haftbefehls erwirkt. Sie strebt nun die Auslieferung des Beschuldigten nach Deutschland an. Zur Klärung der genaueren Todesumstände wird eine Obduktion durchgeführt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Polizei dauern an.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 41 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!