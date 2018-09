Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 04. September 2018 Dienstag, 04. September 2018

Traditionsgeschäft Stoff-​Reitter mit neuem Besitzer

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Kaum zu glauben: Katharina Reitter übergibt ihr Traditionsgeschäft in der Franziskanergasse, die Firma Stoff– Reitter, nach 50 Jahren an eine Nachfolgerin. Drei Generationen von Gmünderinnen haben hier ihre Stoffe gekauft. Viele haben hier Kleidung zuschneiden und nähen lassen.

Sie istJahre alt, und in einer Zeit, in der die Menschen über Rente mitoder gardiskutieren, scheint sie alterslos zu sein. Ruhestand? Gemischte Gefühle habe sie bei dem Gedanken. „Ich weiß selbst noch nicht, wie ich damit klarkomme. Die Leute werden mir fehlen.“ Sie sei es einfach seit Jahrzehnten gewöhnt, im Laden zu stehen und ihre Kundschaft glücklich zu machen. Warum die Gründung des Geschäftes einem Zufall zu verdanken ist und wer alles zur Kundschaft gehörte, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

