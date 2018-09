Crossover mit JPO und Siggi Schwarz

Kultur | Mittwoch, 05. September 2018 Mittwoch, 05. September 2018

Erstmals präsentiert sich die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) mit einem Crossover-​Projekt.

DieJungmusiker unter Leitung von Uwe Renz haben sich dazu den Spitzen–gitarristen und großartigen Sänger Siggi Schwarz mit seiner Band als Partner eingeladen.Geprobt wird auf der Kapfenburg, gespielt wird in drei Konzerten am Sonntag,. September, umUhr in der Stadthalle Aalen, am Freitag,. September, umUhr in der Stadthalle Göppingen und am Samstag,. September, umUhr im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd.

