Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. September 2018

Schneidet Gmünd beim Fahrradklima-​Test besser ab?

Vor zwei Jahren landete die Stadt Schwäbisch Gmünd beim ADFC-​Fahrradklima-​Test auf Platz 74 von 98 bewerteten, vergleichbaren Städten deutschlandweit. Jetzt ist es wieder soweit, die Radfahrer sind gefragt, ihre Meinung kund zu tun.

Im Rahmen eines diesbezüglichen Pressegesprächs kamen einige Auffälligkeiten zur Sprache, mit denen die Radfahrer in der Stadt offenbar große Probleme haben. Welche das unter anderem sind, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

