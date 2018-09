Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. September 2018 Mittwoch, 05. September 2018

Tag des offenen Denkmals

Zum 25 -​jährigen Jubiläum des Tages des offenen Denkmals wird in Schwäbisch Gmünd der Fokus nicht nur auf die Denkmale der Innenstadt gelegt, die in der Regel die Blicke auf sich ziehen und am 9 . September ihre Tore geöffnet haben. Auch die historischen Stadtviertel außerhalb der ehemaligen Stadtmauern, die in dem vom Baudezernat und dem Verein Pro Gamundia erarbeiteten Kompendium „Erhaltenswerte Stadtquartiere“ zusammengestellt wurden, sollen an diesem Tag besondere Beachtung finden.

Gmünds Baubürgermeister Julius Mihm, dem das Projekt besonders am Herzen liegt, führt deshalb interessierte Menschen in einer dreistündigen Fahrradtour vom Vogelhof bis zum Becherlehen. Der Tag des offenen Denkmals hält noch viele schöne Ziele für diesen Tag bereits. Welche es sind, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

