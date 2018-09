Blaulicht | Mittwoch, 05. September 2018 Mittwoch, 05. September 2018

Unfall zwischen Essingen und Aalen

Galerie (3 Bilder)

Kurz vor elf Uhr hat die Polizei einen Unfall auf der B 29 zwischen Essingen und Aalen gemeldet bekommen. Ein Pkw und ein Lkw sind miteinander zusammengestoßen. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Die Straße ist deshalb derzeit blockiert. ERGÄNZUNG: Wie jetzt mitgeteilt wurde, hat der Unfall ein Todesopfer gefordert.

Aus dem Polizeibericht, Stand:Uhr:Eine Übersicht über die Strecke zwischen Mögglingen und Aalen finden Sie hier. Aus dem Polizeibericht, Stand:Uhr:Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraßeverstarb am Mittwochvormittag der Fahrer eines Pkw Citroens noch an der Unfallstelle. Der Citroen war aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Aalen unterwegs, als er gegenUhr kurz nach der Abzweigung nach Essingen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstieß. Nach Augenzeugenberichten kam der Citroen ohne bislang erkennbaren Grund von seinem Fahrstreifen ab und streifte dabei zunächst einen VW Golf am Außenspiegel. Anschließend prallte er nahezu frontal mit einem hinter dem Pkw fahrenden Lkw zusammen. Der Citroen wurde dabei stark deformiert und dessen Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt.Noch bevor die alarmierte Feuerwehr den Fahrer aus dem Fahrzeug retten konnte, verstarb er in seinem Fahrzeug. Die Bemühungen des Notarztes blieben erfolglos, er konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die-​jährige Fahrerin des Golfs und derJahre alte Fahrer des-Tonnen-Lkws blieben körperlich unverletzt. Der Schaden, der an den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand, wurde vorläufig auf etwaEuro geschätzt. Die Bundesstraße war durch die beschädigten Fahrzeuge komplett blockiert, es entstanden sofort Staus in beide Richtungen. Die Polizei installierte zunächst mit eigenen Beamten Ausleitungen aus der Bundesstraße und leitete den Verkehr über die parallel verlaufende Strecke zwischen Aalen-​West und Essingen ab, die Straßenmeisterei beschilderte anschließend die Ableitungen. Der Verkehr staute sich dennoch sowohl auf der Umleitung, als auch auf der Bundesstraße aus beiden Richtungen jeweils rund drei Kilometer zurück. Mit StandUhr muss damit gerechnet werden, dass die Sperrung noch rundStunden andauert.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 82 Sekunden.

