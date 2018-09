Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. September 2018 Donnerstag, 06. September 2018

Charme des Wohnzimmers: A.l.s.o.-Kulturcafé

Zwei Stockwerke hinauf im Treppenhaus der einstigen Möbelfabrik und durch einen schmalen Gang. Dann tut sich das A.l.s.o.-Kulturcafé auf, ein Raum mit einer einzigartigen Atmosphäre. Und Platz eines profilierten Kleinkunst– und Musikprogramms.

„Soziokulturelles Zentrum“ klingt abstrakt, Treff passt immer, Location auch. Natürlich ist der Vintage-​Look im A.l.s.o.-Kulturcafé hip, zumal er echt ist, aber er ist mit Perser-​Teppichen,er-​Jahre-​Stühlen und der zum Markenzeichen gewordenen Stehlampe mindestens einfach so entstanden wie absichtsvoll komponiert. Man hat die Möbelbörse des Sozialunternehmens A.l.s.o. im Haus, das hilft. Hinzu kommt die Bühne mit Licht– und Tontechnik und den schwarzen Vorhängen im Hintergrund. Zum Charme und zur Wohnzimmer-​Atmosphäre gesellt sich also die Logistik. Damit kann man viel anfangen. Ein Sommergespräch mit den Machern steht in der RZ vom. September.

