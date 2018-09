Ostalb | Donnerstag, 06. September 2018 Donnerstag, 06. September 2018

Mutlanger Lammplatz wird zur neuen Ortsmitte

Grafik: Gemeinde Mutlangen

Die umfangreichen Arbeiten am Mutlanger Lammplatz sind abgeschlossen. Am Samstag und Sonntag, 8 . und 9 . September, wird die Fertigstellung der neuen Ortsmitte gefeiert. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.

In knapp zwei Jahren Bauzeit hat die Ellwanger Firma Brenner + Ebert zwei Gebäude mit Tiefgarage undWohnungen errichtet. Ab Maihaben die ersten Bewohner ihre neue Heimat am Lammplatz bezogen.Daneben entstand nun mitten im Ort und in Sichtweite des Rathauses ein echter Mittelpunkt für Mutlangen. Der kommunale Teil des Gesamtprojektes umfasst den eigentlichen Lammplatz mit Pergola und Grünfilter, Gastropavillon sowie die Anlegung vieler öffentlicher Parkplätze. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. September. Hier finden Sie auch einen Zeitplan der einzelnen Eröffnugs-​Programmpunkte.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 30 Sekunden.

