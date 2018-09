Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. September 2018 Donnerstag, 06. September 2018

„Sorge und Pflege in gemeinsamer kommunaler Verantwortung“

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

In der Regel wird erst ein Gesamtkonzept erstellt, dann ein Projekt daran entlang aufgebaut. Nicht so in der Gmünder Seniorenarbeit. Hier wurde zuerst in den vergangenen zehn Jahren ein breites Spektrum an Bauteilen erstellt, die nun zu einer Konzeptbroschüre zusammengefasst wurden.

Die Freude war ihm anzusehen. Gmünds Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse stellte eine Broschüre vor, an der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Amt für Familie und Soziales lange gearbeitet hatten. Titel des Schriftstücks: „Sorge und Pflege in gemeinsamer kommunaler Verantwortung – städtische Konzeption der Gmünder Seniorenarbeit“. Wer daran mitgearbeitet hat, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!