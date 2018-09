Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. September 2018 Donnerstag, 06. September 2018

Wieder da: Café und Restaurant am Münsterplatz

Foto: ml

Tolle Nachricht für alle, die etwas für liebgewordene Institutionen übrig haben: Ab Oktober wird es am Münsterplatz wieder das Café Spielplatz und am Standort der einstigen Stube am Münster das Restaurant „Tagblatt“ geben.

Freunde guter Musik und weiteren Gattungen der Kleinkunst erinnern sich wehmütig an die Zeiten des Spielplatz am Münsterplatz. Hier traten einst abgroße Namen auf, wie Wolfgang Niedecken von BAP – der den Namen der Einrichtung „erfunden“ hatte. Gerhard Polt war zu Gast, Ottfried Fischer und Hanns Dieter Hüsch. Dochwar Schluss, Chefin Eva Staller gab auf. Auf jeden Fall wollen die neuen Betreiber die Bühne nicht nur erhalten, sondern auch immer wieder mit Kleinkunst bespielen lassen. Über das Konzept für Café und Restaurant berichtet die RZ am. September.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.

