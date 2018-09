Sport | Freitag, 07. September 2018 Freitag, 07. September 2018

Dartsport: Steeb und Keskin holen sich die Vizemeisterschaft

Foto: fs

Bei den ersten baden-​württembergischen E-​Dart Meisterschaften, die kürzlich in der Welzheimer Justinus-​Kerner-​Halle stattgefunden haben, sind 178 Männer und Frauen als Teilnehmer am Start gewesen.

414

0

2

1

2

Dabei gab esStarts in den verschiedenen Disziplinen. Im Doppel-​Wettbewerb Master Out belegten der Heubacher Yasin Keskin und der Alfdorfer Florian Steeb (beides vereinslose Hobbyspieler) den zweiten Platz. Nur den Bundesligaspielern Robin Schulz und Ben Behnke mussten sie sichgeschlagen geben.Bereits im ersten Spiel traf man schon auf die beiden. Da lautete das Ergebnis. Danach folgten nur noch Siege, darunter auch gegen Bundesligaspieler wie Marco Puls und Markus Geilich. Am Sonntag gab es auch noch einen Jugendwettbewerb. Sandro Götzelmann belegte als jüngster Teilnehmer (neun Jahre) den siebten Platz, Michelle Götzelmann den neunten. Beide kommen aus Alfdorf.

